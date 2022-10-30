Нью-Дели, 30 октября, 2022, 21:07 — ИА Регнум. В результате обрушения моста на западе Индии, по последним данным, погибли более 90 человек. Об этом сообщил телеканал NDTV.

(сс) orangefan_2011 Скорая помощь

ЧП произошло 30 октября в штате Гуджарат. По последним данным, в результате происшествия погиб 91 человек, еще более 70 пострадали.

Ранее сообщалось о гибели 60 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября на западе Индии произошло ЧП — обрушился мост с людьми.

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