Манчестер, Великобритания, , 21:07 — REGNUM 30 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал минимальную победу над лондонским «Вест Хэмом» со счетом 1:0.

Марио Манджукич и Маркус Рэшфорд Дарья Антонова © ИА REGNUM

Единственный мяч на 38-й минуте встречи забил 24-летний нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд после передачи Кристиана Эриксена. Этот мяч стал для англичанина первым в последних шести матчах АПЛ.

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Мартинес, Магуайр, Шоу, Фернандеш, Каземиро, Эриксен (Фред, 79’), Рэшфорд, Эланга (Мактоминей, 61’), Роналду.

«Вест Хэм»: Фабьянский (Ареоля, 46’), Крессуэлл, Зума, Доусон, Керер, Даунс (Форналс, 77’), Бенрахма, Райс, Соучек, Боуэн, Скамакка (Антонио, 57’).

«Манчестер Юнайтед», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 23 очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм Юнайтед» с 14 очками опустился на 13-ю позицию.