30 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Интернет-пользователи считают, что дешёвое топливо для Молдавии возможно. Но только при условии тесной интеграции с Россией.

Александр Комаров, , 21:56 — REGNUM В Кишинёве 30 октября состоялась очередная массовая акция протеста. Манифестанты требовали отставки руководства Молдавии, а также досрочных выборов в парламент.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом для недовольства остаётся рост цен и тарифов. Также протестующие вменяют правительству в вину то, что оно допустило кризис в энергетике.

Акция протеста не обошлась без столкновений с полицией. Происходящее в Кишинёве активно обсуждают интернет-пользователи.

«Натовский диктатор Санду уничтожает молдавский народ», — написал некий Сидор. А форумчанин Валерий добавил: «Долой Санду!»

«Выражаю искреннюю поддержку протестующим в Молдавии!» — высказалась Ольга О.

Некоторые граждане сомневаются в эффективности таких протестных акций. «А толку, что они протестуют? Результатов нет, Санду как была, правительство как было, так и есть», — пишет некая Ирина.

«Они просто не понимают, что демократия уже среди них, и их мнение уже ничего не изменит», — иронично ответил ей Алексей.

Некий Александр тоже уверен, что никаких изменений в руководстве Молдавии из-за протестов не будет. «Формально, что у этой румынской проститутки, что у Клоуна Зе полный карт-бланш на подавление любых протестов. Не справится местная полиция, зайдёт армия Румынии и всех утихомирит», — считает Александр.

«Смысл протестовать, когда их хозяева всё за них решили», — добавляет Гузаль.

Протесты в Кишиневе Цитата из видео «Очередной протест в Кишиневе. Протестующие идут от Академии наук»

Впрочем, некая Галина пишет, что молдаване молодцы. «Оказались разумнее многих, выходят на улицу, хоть пытаются что-то изменить, не боятся», — считает женщина.

А Сергей К. иронизирует по поводу новых выборов, которых требуют граждане. «Ну вот ещё, какие выборы? Они же выберут кого-то совершенно недемократичного, то есть которого не одобрят Вашингтон и Лондон!» — написал гражданин.

Также интернет-пользователи возмущаются по поводу действий полицейских, которые препятствовали протестующим. «А менты, походу, не там живут и родственников у них нет, раз они, понимая, что творит руководство, против народа выступают», — написал Магомед.

Некоторые интернет-пользователи считают, что на стороне манифестантов должно было выступить посольство России в Молдавии. «Где самосвал с покрышками??? Почему наше посольство не работает как надо? Печеньки хоть бы купили…» — советует Светлана, намекая на то, что во время Майдана 2014 года в Киеве посольство США выступало на стороне его участников и оказывало им поддержку.

«Где наши с печеньками?» — поинтересовался Владимир Б. А Оксана К. спросила: «Где Матвиенко с тульскими пряниками?»

Часть форумчан полагает, что даже с уходом Санду для граждан Молдавии мало что изменится. «Кто-то газ и нефть им бесплатно грузить будет? Хворост, хворост в лесах собирайте!» — обратился он к местным жителям. Впрочем, другие интернет-пользователи считают, что дешёвое топливо для молдаван возможно. Но только при условии тесной интеграции с Россией.