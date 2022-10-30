Лорьян, Франция, 30 октября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. 30 октября французский футбольный клуб «Ницца» одержал волевую победу над «Лорьяном». Матч 13-го тура Лиги 1 2022/23, проходивший в Лорьяне на стадионе «Стад де Мустуар», завершился со счетом 1:2.

Ogcnice.com «Ницца» – «Нанси» 3:1

Первый мяч на 18-й минуте забил буркинский нападающий хозяев Данко Оуттара после передачи Энцо ле Фе — 1:0. В дебюте второй половины Юсеф Аталь вернул «Ниццу» в игру, замкнув передачу Биллал Брахими — 1:1. Через восемь минут вышедший на замену Гаэтан Лаборде впервые вывел гостей вперед – 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном.

На данный момент «Лорьян», одержав восемь побед и набрав 27 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца», набрав 16 очков, поднялась на десятую позицию.