Эмполи, Италия, , 20:54 — REGNUM «Аталанта» из Бергамо в матче 12-го тура регулярного чемпионата Италии по футболу одержала уверенную победу над «Эмполи» со счетом 2:0. Игра проходила в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани».

Футбол Rodnikovskij-rabochij.ru

Голы «Аталанты» на 32-й и 59-й минутах соответственно забили нидерландский фланговый защитник Ханс Хатебур и нигерийский нападающий Адемола Лукман. На 42-й минуте футболист гостей Тейн Копмейнерс упустил возможность забить ударом с пенальти.

Составы команд:

«Эмполи»: Викарио, Какаче, де Уинтер (Исмайли, 56’), Эбейи, Луперто (Валюкевич, 46’), Хендерсон (Фаццини, 66’), Марин, Бандинелли (Акпо-Акпро, 77’), Байрами, Пьяца (Камбиаги, 56’), Дестро.

«Аталанта»: Муссо, Толои, Демирал, Хатебур, Мэле (Зортеа, 88’), Скальвини (Джимсити, 55’), Копмейнерс, Эдерсон (Малиновский, 65’), Пашалич, Хойлунн (Сапата, 65’), Лукман (Околи, 88’).

«Аталанта», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 27 очков, поднялась на третье место в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» с 11-ю очками остался на 13-й позиции.