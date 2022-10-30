Донецк, 30 октября, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:40 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что киевские боевики выпустили по Донецку еще семь снарядов.