Рим, 30 октября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В случае прекращения военной помощи со стороны Запада глава киевского режима Владимир Зеленский, возможно, начал бы переговоры с Россией. Об этом, как передает газета La Repubblica, сообщил лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в интервью тележурналисту Бруно Веспе.

Paz.ca Сильвио Берлускони

«(Глава киевского режима Владимир Зеленский — прим. ИА REGNUM) мог бы сесть за стол переговоров (с Россией — прим. ИА REGNUM)», — сказал Берлускони.

Бывший премьер-министр Италии также считает, что еще одним условием для начала переговоров между Москвой и Киевом является выделение Западом миллиардов долларов на «восстановление городов».

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что позиция России по возможности проведения переговоров с Киевом не изменилась, российская сторона открыта к ним.