Кишинёв, , 20:47 — REGNUM В столице Молдавии Кишинёве сотрудники полиции задержали более 20 человек на акции протеста, сообщили 30 октября в молдавской полиции.

Палаточный городок партии Шор возле генпрокуратуры Молдавии partidulsor. md

«Двадцать восемь человек, которые во время митинга вели себя агрессивно, дестабилизируя обстановку, были выведены из толпы и доставлены в Инспекторат полиции для оформления документов», — сообщили в полиции.

Отмечается, что еще 51 человека доставили в прокуратуру до начала протестов для проверки документов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 октября в столице Молдавии Кишиневе проходит очередная массовая акция протеста, манифестанты требовали отставки руководства страны и досрочных выборов в парламент.

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