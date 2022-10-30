Кишинёв, 30 октября 2022, 20:47 — REGNUM В столице Молдавии Кишинёве сотрудники полиции задержали более 20 человек на акции протеста, сообщили 30 октября в молдавской полиции.
Отмечается, что еще 51 человека доставили в прокуратуру до начала протестов для проверки документов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 октября в столице Молдавии Кишиневе проходит очередная массовая акция протеста, манифестанты требовали отставки руководства страны и досрочных выборов в парламент.
Читайте также: В центре Кишинева оппозиция начала массовую акцию протеста