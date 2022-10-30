Кишинёв, 30 октября 2022, 20:47 — REGNUM В столице Молдавии Кишинёве сотрудники полиции задержали более 20 человек на акции протеста, сообщили 30 октября в молдавской полиции.

Палаточный городок партии Шор возле генпрокуратуры Молдавии
Палаточный городок партии Шор возле генпрокуратуры Молдавии
partidulsor. md
«Двадцать восемь человек, которые во время митинга вели себя агрессивно, дестабилизируя обстановку, были выведены из толпы и доставлены в Инспекторат полиции для оформления документов», — сообщили в полиции.

Отмечается, что еще 51 человека доставили в прокуратуру до начала протестов для проверки документов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 октября в столице Молдавии Кишиневе проходит очередная массовая акция протеста, манифестанты требовали отставки руководства страны и досрочных выборов в парламент.

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