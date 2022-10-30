Кишинёв, 30 октября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В столице Молдавии Кишинёве сотрудники полиции задержали более 20 человек на акции протеста, сообщили 30 октября в молдавской полиции.

partidulsor. md Палаточный городок партии «Шор» возле Генпрокуратуры Молдавии

«Двадцать восемь человек, которые во время митинга вели себя агрессивно, дестабилизируя обстановку, были выведены из толпы и доставлены в Инспекторат полиции для оформления документов», — сообщили в полиции.

Отмечается, что еще 51 человека доставили в прокуратуру до начала протестов для проверки документов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 октября в столице Молдавии Кишинёве проходит очередная массовая акция протеста, манифестанты требовали отставки руководства страны и досрочных выборов в парламент.

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