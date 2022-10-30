Краснодар, 30 октября 2022, 20:43 — REGNUM 20-летний нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун выбыл из строя до конца календарного года. Об этом сообщает главный тренер «быков» Александр Сторожук.

ФК «Краснодар»
ФК «Краснодар»

«Олусегун выбыл до конца этой части сезона и присоединится к команде на сборах. Он получил перелом малой берцовой кости в игре с «Пари НН», поэтому был заменен после первого тайма», — цитирует Сторожука «Матч ТВ».

В текущем сезоне Олакунле Олусегун принял участие в 13 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

За «Краснодар» нигериец выступает с 23 августа 2021 года после перехода из «Ботева» на правах аренды. 1 июля 2022 года «быки» выкупили нападающего за 1,2 миллиона евро.