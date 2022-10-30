Краснодар, , 20:43 — REGNUM 20-летний нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун выбыл из строя до конца календарного года. Об этом сообщает главный тренер «быков» Александр Сторожук.

ФК «Краснодар»

«Олусегун выбыл до конца этой части сезона и присоединится к команде на сборах. Он получил перелом малой берцовой кости в игре с «Пари НН», поэтому был заменен после первого тайма», — цитирует Сторожука «Матч ТВ».

В текущем сезоне Олакунле Олусегун принял участие в 13 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

За «Краснодар» нигериец выступает с 23 августа 2021 года после перехода из «Ботева» на правах аренды. 1 июля 2022 года «быки» выкупили нападающего за 1,2 миллиона евро.