Вашингтон, 30 октября 2022, 20:40 — REGNUM Власти США могут начать переговоры с Россией в случае поражения Демпартии на выборах в конгресс, считает обозреватель The National Interest Мэтью Мэй.
Таким образом обозреватель прокомментировал слова лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти о том, что в случае победы на выборах его партия пересмотрит размеры помощи Киеву.
Политик также отметил, что отказ США вести переговоры с Россией о прекращении конфликта «приближает мир к ядерному конфликту».