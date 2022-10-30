Вашингтон, 30 октября, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Власти США могут начать переговоры с Россией в случае поражения Демпартии на выборах в Конгресс, считает обозреватель The National Interest Мэтью Мэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Таким образом обозреватель прокомментировал слова лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти о том, что в случае победы на выборах его партия пересмотрит размеры помощи Киеву.

«Я считаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать [киевскому режиму] чек без указанной суммы, карт-бланш», — отметил Маккарти.

Политик также отметил, что отказ США вести переговоры с Россией о прекращении военных действий «приближает мир к ядерному конфликту».