Мадрид, , 20:32 — REGNUM 30 октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» футбольный клуб «Реал» в матче 12-го тура испанской Ла Лиги 2022/23 не смог обыграть «Жирону», занимающую 19-е место в турнирной таблице чемпионата. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Мадридский «Реал»

Первый мяч на 70-й минуте забил бразильский фланговый нападающий Винисиус Жуниор после передачи Федерико Вальверде — 1:0. Через десять минут форвард сборной Уругвая Кристиан Сутани восстановил равновесие в счете, реализовав пенальти — 1:1. На 90+1-й минуте хавбек «Реала» Тони Кроос получил красную карточку.

Составы команд:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди (Милитао, 87’), Кроос, Модрич, Камавинга (Асенсио, 61’), Вальверде (Диас, 86’), Винисиус, Родриго.

«Жирона»: Гассанига, Гутьеррес (Каррера, 63’), Мартинес, Лопес, Буэно, Фернандес (Суарес, 76’), Гарсия, Ромеу, Коуту (Рече, 59’), Эррера (Рейниер, 76’), Кастельянос (Стуани, 76’).