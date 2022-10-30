Нью-Дели, , 20:21 — REGNUM Информацией о возможном наличии граждан России среди погибших и пострадавших при обрушении моста в Индии пока не располагает посольство России. Об этом 30 октября сообщили ТАСС в пресс-службе российского диппредставительства.

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«Не располагаем сведениями о наличии российских граждан среди жертв обрушения пешеходного моста в штате Гуджарат, — сообщили в пресс-службе. — Внимательно следим за развитием ситуации».

Напомним, число жертв обрушения моста в штате Гуджарат возросло до 60.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября на западе Индии обрушился мост с людьми.