Барселона, Испания, 30 октября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Агент 25-летнего опорного полузащитника «Барселоны» и сборной Кот-д’Ивуара по футболу Франка Кессье Джордж Атангана опроверг информацию о том, что хавбек покинет «сине-гранатовых» в зимнее трансферное окно.

«Барселона»

«Это фейковые новости, они абсолютно ложные. Кессье очень счастлив в «Барсе», ему нравится город. Он в клубе всего несколько месяцев и все еще находится в процессе адаптации к команде и стилю игры «Барсы», который не имеет ничего общего с манерой остальных клубов, а значит, это требует какого-то времени. Кессье продолжит работать, чтобы добиться места в стартовом составе», — цитирует агента Кессье издание Mundo Deportivo.

За «Барселону» Кессье выступает с 4 июля 2022 года после перехода из «Милана» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает ивуарийца в 45 миллионов евро.