Херсон, 30 октября 2022, 20:07 — REGNUM Второй подозреваемый в нападении на Днепровский РОВД Херсона задержан, сообщил 30 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Подозреваемым оказался бывший сотрудник полиции киевского режима. По его адресу проживания правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы.
Ранее в Херсоне был задержан подозреваемый в стрельбе из гранатомёта по отделу полиции. Он признался, что нападение готовилось по указанию СБУ.
Как сообщало ИА REGNUM, нападение на Днепровское РОВД было совершено днем 28 октября — оно было обстреляно из гранатомёта.