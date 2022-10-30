Херсон, , 20:07 — REGNUM Второй подозреваемый в нападении на Днепровский РОВД Херсона задержан, сообщил 30 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Подозреваемым оказался бывший сотрудник полиции киевского режима. По его адресу проживания правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы.

«Задержанный рассказал, что [СБУ] угрожала ему уничтожением его семьи. Таким образом СБУ рассчитывали обеспечить беспрекословное выполнение приказов», — сообщил Стремоусов.

Ранее в Херсоне был задержан подозреваемый в стрельбе из гранатомёта по отделу полиции. Он признался, что нападение готовилось по указанию СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на Днепровское РОВД было совершено днем 28 октября — оно было обстреляно из гранатомёта.