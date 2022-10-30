Херсон, 30 октября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Второй подозреваемый в нападении на Днепровское РОВД Херсона задержан, сообщил 30 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Подозреваемым оказался бывший сотрудник полиции киевского режима. По его адресу проживания правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы.

«Задержанный рассказал, что [СБУ] угрожала ему уничтожением его семьи. Таким образом СБУ рассчитывала обеспечить беспрекословное выполнение приказов», — сообщил Стремоусов.

Ранее в Херсоне был задержан подозреваемый в стрельбе из гранатомёта по отделу полиции. Он признался, что нападение готовилось по указанию СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на Днепровское РОВД было совершено днем 28 октября — оно было обстреляно из гранатомёта.