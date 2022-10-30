Москва, , 20:01 — REGNUM Диалог о дальнейших действиях по «зерновой сделке» уместен только после выяснения всех обстоятельств атаки со стороны ВСУ в Чёрном море, заявил 30 октября заместитель министры иностранных дел России Андрей Руденко.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося. Это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее, поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали», — сказал он журналистам.

Дипломат добавил, что Россия созвала Совбез ООН, на котором планируется обсудить данный инцидент и «после этого можно говорить о том, какие будут дальнейшие шаги».

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября в МИД России заявили, что Москва приостанавливает реализацию «зерновой сделки» на неопределенный срок.

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