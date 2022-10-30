Москва, 30 октября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Диалог о дальнейших действиях по «зерновой сделке» уместен только после выяснения всех обстоятельств атаки со стороны ВСУ в Чёрном море, заявил 30 октября заместитель министры иностранных дел России Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося. Это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее, поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали», — сказал он журналистам.

Дипломат добавил, что Россия созвала Совбез ООН, на котором планируется обсудить данный инцидент, и «после этого можно говорить о том, какие будут дальнейшие шаги».

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября в МИД России заявили, что Москва приостанавливает реализацию «зерновой сделки» на неопределенный срок.

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