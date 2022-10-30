Москва, 30 октября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Киев подключил к ядерному шантажу еще и продовольственный, но Киев и Лондон своими действиями спровоцировали продовольственный кризис, отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

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«Теперь [киевский] режим вопит о якобы «пиаре России на голоде». На самом деле Киев подключил к ядерному шантажу ещё и продовольственный, а западные лицемеры продолжают выступать пособниками террористов и шантажистов», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Призывы стоит обратить либо к режиму Зеленского, либо напрямую к Вашингтону и его британским подпевалам, рекомендует парламентарий.

«Киев и Лондон своими действиями снова спровоцировали возможность продовольственного кризиса. Да и сама «зерновая сделка» всё это время вызывала большие вопросы, когда суда из портов [территории б. УССР] отправлялись не в развивающиеся страны, а почти на 100% уходили в ЕС», — констатировал Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 октября Россия «на неопределенный срок» приостановила свое участие в «зерновой сделке» после атаки дронов киевского режима на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора».

В НАТО призывают Россию вернуться к участию в «зерновой сделке», сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя Альянса Оану Лунгеску.

Россия приостановила участие в «зерновой сделке» из-за атаки беспилотников на Севастополь со стороны Киева, сделка опасна со всех сторон, и рисковать людьми, грузом невозможно, отметила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия»).