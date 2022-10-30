Число жертв обрушения моста в Индии возросло до 60
Нью-Дели, 30 октября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. При обрушении моста на западе Индии, по последним данным, погибли 60 человек. Об этом 30 октября сообщил телеканал NDTV.
(сс) orangefan_2011
Скорая помощь
По последним данным, трагедия произошла в штате Гуджарат.
Ранее сообщалось о гибели 32 человек.
Как передавало ИА REGNUM, 30 октября на западе Индии произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) — обрушился мост с людьми.
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