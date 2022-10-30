Тбилиси, , 20:47 — REGNUM В грузинском парламенте на следующей неделе продолжатся слушания по кандидатурам на пост Народного защитника (омбудсмена), сообщает 30 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламент уже выслушал семь кандидатов. Следующие 12 находятся на очереди.

Честность, компетентность и аполитичность — вот основные критерии, которые уже определены в законе и которым должна соответствовать кандидатура омбудсмена.

Кандидаты, которых планирует поддержать оппозиция, уже известны. Позиция правящей партии пока не ясна, они примут решение после слушаний в комитете парламента.

Напомним, что пятилетний срок полномочий нынешнего омбудсмена Нино Ломджария истекает в конце нынешнего года.