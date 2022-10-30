Тбилиси, 30 октября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В грузинском парламенте на следующей неделе продолжатся слушания по кандидатурам на пост Народного защитника (омбудсмена), сообщает 30 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Парламент уже выслушал семь кандидатов. Следующие 12 находятся на очереди.

Честность, компетентность и аполитичность — вот основные критерии, которые уже определены в законе и которым должна соответствовать кандидатура омбудсмена.

Кандидаты, которых планирует поддержать оппозиция, уже известны. Позиция правящей партии пока не ясна, они примут решение после слушаний в комитете парламента.

Напомним, что пятилетний срок полномочий нынешнего омбудсмена Нино Ломджария истекает в конце нынешнего года.