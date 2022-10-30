Берлин, 30 октября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Россию «выполнять обязательства» по «зерновой сделке». Об этом она написала 30 октября в соцсетях.

Анналена Бербок

«Мы призываем Россию вновь начать выполнять обязательства перед международным сообществом», — написала она, комментируя приостановку Россией «зерновой сделки».

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября в МИД России заявили, что Москва приостанавливает реализацию «зерновой сделки» на неопределенный срок.

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