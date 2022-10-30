Москва, , 19:30 — REGNUM Киев действует «по указке извне», поэтому России вести переговоры в первую очередь нужно с властями США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Очевидно, что решающий голос за Вашингтоном, — сказал Песков. — Невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом».

Пресс-секретарь президента России добавил, что достигать каких-то договорённостей с главой киевского режима Владимиром Зеленским можно, но, основываясь на «мартовском опыте», это лишено смысла, так как эти договоренности ничего не стоят.

Как передавало ИА REGNUM, 1 сентября президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Калининградскую область заявил, что школьники на освобождённых территориях б. УССР считали Крымский мост через Керченский пролив фейком.