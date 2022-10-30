Монако, , 19:27 — REGNUM 30 октября в Монако на стадионе «Луи II» футбольный клуб «Монако» в матче 13-го тура французской Лиги 1 сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Анже». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Футбольный клуб «Монако»

Забитыми мячами в составе «монегасков» отметились Брель Эмболо (54’ Вандерсон) и Александр Головин (70’ Кевин Фолланд). Желтые карточки получили Адриен Юну, Маланг Сарр, Такуми Минамино, Абдулай Бамба, Аксель Дисаси и Батиста Менди.

Составы команд:

«Монако»: Нюбель, Дисаси, Марипан, Якобс (Энрике, 55’), Аклиуш (Диатта, 73’), Сарр (Вандерсон, 46’), Матазо, Минамино (Головин, 55’), Фофана, Бен-Йеддер, Эмболо (Фолланд, 68’).

«Анже»: Фофана, Менди, Капель, Амаду, Унтонджи, Валери (Бамба, 46’), Бенталеб, Оунахи, Абделли (Таиби, 73’), Салама (Сима, 68’), Юну (Фарид, 74’).

«Монако», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 24 очка, поднялось на шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» с восемью очками остался на последней позиции.