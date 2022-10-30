Манчестер, Великобритания, 30 октября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с лондонским «Вест Хэмом». Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», а стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени.

Fanny Schertzer Криштиану Роналду

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Йан Хассин. Резервный арбитр — Пол Тирни.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Диогу Далот, Лисандро Мартинес, Харри Магуайр, Люк Шоу, Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Энтони Эланга, Маркус Рэшфорд, Криштиану Роналду.

«Вест Хэм Юнайтед»: Лукаш Фабьянский, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Крейг Доусон, Тило Керер, Флинн Даунс, Джаррод Боуэн, Деклан Райс, Томаш Соучек, Саид Бенрахма, Джанлука Скамакка.