Москва, 30 октября 2022, 19:26 — REGNUM Радиотелеграфиста боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота матроса Артёма Жильцова, который при нападении на Севастополь первым обнаружил вражеский беспилотник, представили к государственной награде. Об этом 30 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что матрос Жильцов незамедлительно доложил вахтенному офицеру о приближающемся неизвестном объекте, что позволило огнём из корабельного вооружения уничтожить беспилотник и сорвать замысел противника.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей Жильцов представлен командованием к государственной награде.