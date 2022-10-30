Москва, 30 октября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Радиотелеграфиста боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота матроса Артёма Жильцова, который при нападении на Севастополь первым обнаружил вражеский беспилотник, представили к государственной награде. Об этом 30 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации Матрос Черноморского флота Артем Жильцов

«Артём Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения, в тёмное время суток 29 октября первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что матрос Жильцов незамедлительно доложил вахтенному офицеру о приближающемся неизвестном объекте, что позволило огнём из корабельного вооружения уничтожить беспилотник и сорвать замысел противника.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей Жильцов представлен командованием к государственной награде.