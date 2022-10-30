Вашингтон, 30 октября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Введенные США и странами ЕС санкции против России не смогут остановить спецоперацию на территории б. УССР, пишет The New Yorker.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Издание напомнило, что экономические санкции применялись еще в Древней Греции, однако их эффективность была спорной. В прошлом веке ограничительные меры применялись США против СССР, Китая, Кубы, Вьетнама, Ирана и Ирака.

Однако, в некоторых ситуациях санкции были частично эффективны, но были и случаи, когда они лишь укрепили действующие правительства, как это было на Кубе.

В случае с Россией ограничительные меры оказались неэффективны. Санкции не заставили Кремль отступить от своей политики после воссоединения Крыма с Россией, подчеркнуло издание.