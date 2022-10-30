Лондон, 30 октября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. 25-летний нападающий национальной сборной Бразилии по футболу Габриэль Жезус с оценкой 9.13 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 14-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 «Арсенал» — «Ноттингем Форест» (5:0).

Football. ua Габриэл Жезус

В матче с «Ноттингем Форест» Габриэль Жезус отметился двумя голевыми передачами, двумя выигранными верховыми единоборствами и тремя удачными отборами. Точность передач бразильского нападающего составила 78%.

За «Арсенал» Габриэль Жезус выступает с 4 июля 2022 года после перехода из «Манчестер Сити» за 52,2 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильского нападающего в 65 миллионов евро.