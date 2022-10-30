Брюссель, , 19:05 — REGNUM России нужно пересмотреть свое решение о приостановке участия в зерновой сделке. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщила 30 октября официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (страны Североатлантического альянса — прим. ИА REGNUM) призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить (зерновую — прим. ИА REGNUM) сделку», — заявила она.

По ее словам, те страны, которые нуждаются в продовольствии, должны его получить.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что РФ уведомит генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке.