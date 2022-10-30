Лондон, 30 октября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. 30 октября в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» футбольный клуб «Арсенал» в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 разгромил «Ноттингем Форест». Основное время встречи завершилось со счетом 5:0.

joshjdss Футболисты «Арсенала» празднуют гол

Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Габриел Мартинелли (5’ Букайо Сака), Рис Нелсон (49’, 52’ Габриэль Жезус), Томас Парти (57’ Рис Нелсон) и Мартин Эдегор (78’ Габриэль Жезус). Единственную желтую карточку получил хавбек гостей Морган Гиббс-Уайт. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.

Статистика матча («Арсенал»/ «Ноттингем Форест»)

Удары 24/5

Удары в створ 10/2

Владение 69%/31%

Угловые 9/4

Нарушения 9/8

Составы команд:

«Арсенал»: Рэмздейл, Уайт, Габриэл, Салиба (Тирни, 76’), Томиясу (Суареш, 63’), Парти, Эдегор, Джака (Нкетиа, 75’), Сака (Нелсон, 27’), Мартинелли (Виейра, 63’), Жезус.

«Ноттингем Форест»: Хендерсон, Кук, Орье, Маккенна, Лоди (Уильямс, 64’), Куяте (О’брайен, 81’), Йейтс, Фройлер, Авоньи (Уоррел, 64’), Гиббс-Уайт (Джонсон, 56’), Лингард (Деннис, 56’).

«Арсенал», одержав десятую победу в сезоне и набрав 31 очко, вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» с девятью очками остался на последней позиции.