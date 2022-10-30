Верхний Тагил, Свердловская область, 30 октября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В Верхнем Тагиле Свердловской области похоронили Романа Балахонова, который погиб во время спецоперации. Об этом сообщили журналистам в администрации городского округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

Мужчине было 39 лет. В 2001–2002 годах он проходил срочную службу, а затем работал слесарем. Имел воинское звание старший сержант.

Роман погиб 21 октября. Это произошло при выполнении им боевого задания, отметили в мэрии. Глава города, администрация и городская дума выразили соболезнования близким уральца.