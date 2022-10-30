Краснодар, , 18:52 — REGNUM 30 октября футбольный клуб «Краснодар» в центральном матче 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи — Максим Ковалев и Игорь Князев. Резервный арбитр — Евгений Кукуляк.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Кайо, Егор Сорокин, Сергей Волков, Эдуард Сперцян, Ильзат Ахметов, Кевин Пина, Никита Кривцов, Джон Кордоба, Алексей Ионов.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Родриган, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев.