Нью-Йорк, США, 30 октября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что «проводит активные контакты», чтобы добиться возобновления участия России в «зерновой сделке». Об этом говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Un.org Антониу Гутерреш

«Гутерреш продолжает проводить интенсивные контакты, направленные на прекращение приостановки Россией своего участия в черноморской зерновой инициативе», — говорится в комментарии.

Отмечается, что эти контакты направлены также на возобновление и полную реализацию инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений с территории б. УССР.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября в МИД России заявили, что Москва приостанавливает реализацию «зерновой сделки» на неопределенный срок.

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