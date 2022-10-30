Донецк, 30 октября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Один из посёлков в Донецкой Народной Республике (ДНР) частично обесточен из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом 30 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Частично обесточен посёлок шахты им. Изотова, — говорится в сообщении. — Остановлена работа пяти котельных».

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что киевские боевики выпустили по Горловке еще восемь снарядов калибра 152 мм.