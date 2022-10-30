Москва, 30 октября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. 32-летний французский полузащитник Дамьен Ле Таллек с оценкой 8.01 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Спартак» — «Торпедо» (1:0).

ЗАО Футбольный клуб «Торпедо Москва» Эмблема футбольного клуба «Торпедо»

В матче с «Торпедо» Дамьен Ле Таллек, выступавший на позиции центрального защитника, отметился тремя удачными отборами и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач француза составила 72%.

За «Торпедо» Ле Таллек выступает с 30 августа 2022 года после перехода из греческого АЕКа на правах свободного агента. Действующее соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает француза в 1,2 миллиона евро.