Лос-Анджелес, США, 30 октября, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Кинопродюсер Нейт Мур, работавший над созданием сиквела «Чёрной пантеры», дал понять, что фильм студии Marvel «Вечные» получит продолжение. Об этом 30 октября сообщает журнал Forbes.

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«Не хочу ничего спойлерить, но мы еще не видели последнего из этих персонажей», — сказал Мур во время беседы с журналистами. Автор статьи отметил, что слова продюсера могут означать «что угодно», например, речь может идти не о прямом сиквеле, а о том, что персонажи получат эпизодические роли в другом фильме Marvel.

Стоит отметить, что на сегодня «Вечные» являются единственным кинокомиксом Marvel, который на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes получил от критиков «гнилую» (согласно внутренней классификации сайта) оценку 47%. При этом рядовые пользователи портала посчитали картину «свежей» и дали ей куда более высокий балл — 77%.