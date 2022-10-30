Тбилиси, 30 октября, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) завершил международный курс наблюдателей-контролеров (IOCT), сообщает 30 октября министерство обороны Грузии.

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Курс, в котором приняли участие 14 представителей из Грузии, Литвы, Азербайджана, Армении и Швеции, проходил в два этапа. В теоретической части слушатели ознакомились с функциями и обязанностями наблюдателя-контролёра, а также с переменными оперативной среды и методами проведения дальнейшего обзора действия. Военные приняли участие в практическом этапе на учебной базе в Норио, где курсанты смогли организовать процесс обучения и понаблюдать за реальными подразделениями размером со взвод. Пятидневное обучение проводилось литовскими офицерами совместно с грузинскими инструкторами.

Начальник осовместного центром подготовки и оценки НАТО-Грузия полковник Давид Гагуа поздравил присутствующих и пожелал им успехов. В конце мероприятия в JTEC выпускникам были вручены сертификаты.