Москва, , 18:38 — REGNUM 30 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал минимальную победу над «Торпедо» со счетом 1:0.

Квинси Промес Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единственный мяч на 50-й минуте встречи забил нидерландский фланговый нападающий «красно-белых» Квинси Промес после передачи Александра Соболева. Желтые карточки получили Квинси Промес и Равиль Нетфуллин.

Составы команд:

«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Хлусевич, Денисов (Классен, 81’), Зобнин, Пруцев (Чернов, 90’), Игнатов (Зорин, 70’), Промес, Николсон (Зиньковский, 70’), Соболев (Мелешин, 90’).

«Торпедо»: Довбня, Кожемякин, Смольников (Самсонов, 60’), Нетфуллин, Роганович (Прошкин, 72’), Ле Таллек, Караев, Савич (Енин, 61’), Чурич, Каймаков (Эркинов, 34’), Турищев (Лебеденко, 60’).

«Спартак», одержав десятую победу в сезоне и набрав 32 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с шестью очками остался на последней позиции.