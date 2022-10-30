Курган, 30 октября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Определена причина гибели косуль в Далматовском районе Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Косуля

Причину падежа косуль удалось выявить с привлечением ученых из Федерального центра охраны здоровья животных (город Владимир).

«Наличие возбудителей особо опасных и трансграничных заболеваний, в том числе представляющих опасность для населения, по результатам проведенных исследований — исключено», — пришли к выводу эксперты.

В пробах, взятых для исследования специалистами, выявлено «наличие бактерий, вызывающих клостридиозы и пастереллёзы животных, что в совокупности со стресс-факторами (осеннее похолодание, резкое снижение доступности и качества кормовой базы и другими) могло привести к заболеванию диких косуль».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение октября 2022 года в Далматовском районе зафиксировано 33 павшие косули и 11 — с признаками неизвестного заболевания. Симптомы — пена изо рта, косули ходят по кругу, бьются в конвульсиях. Больных косуль прозвали в социальных сетях «зомби». Специалисты местного управления Россельхознадзора и ветеринарии возбудителей заразных болезней не выявили.