Москва, 30 октября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) высказался по поводу пророчества Ванги, которая заявляла, что в видениях наблюдала «белого шамана», который поднимет дух русского народа. Об этом 30 октября сообщил портал Day.ru.

Кадр из интервью для Станислава Ярушина Певец SHAMAN

«Возможно, я именно тот, о ком она (Ванга) говорила», — заявил Дронов, подчеркнув, что при выборе псевдонима он не думал о словах женщины, которой приписывают дар ясновидения. Он сообщил, что идею взять такое прозвище ему подсказали фанаты в комментариях под клипами и песнями.

Ранее SHAMAN рассказал, что в детстве он дважды сталкивался с ситуацией, когда мог умереть. В эфире телешоу «Малахов» певец сообщил, что однажды его чуть не сбила машина, в другой же раз он попал в водоворот и вполне мог утонуть.