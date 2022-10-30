Вашингтон, 30 октября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Среди погибших при давке в Сеуле есть двое граждан США, передает 30 октября CNN.

Сеул

«Двое граждан США были среди погибших в давке в субботу», — передает телеканал со ссылкой на посольство США в Южной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, в массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли 153 человека, более 100 — пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре гражданки РФ.

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