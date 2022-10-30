Тбилиси, , 20:18 — REGNUM Тело убитого на территории ДНР гражданина Грузии помещено в морг, сообщает 30 октября грузинский телеканал «TV Пирвели». Об этом заявили члены так называемого «Грузинского легиона».

Бой Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Нил Маршалл. 2002. Великобритания — Люксембург

Следите за развитием событий в трансляции: «Оборона под Херсоном, наступление под Донецком: все новости о СВО»

По их словам, 39-летний гражданин Грузии принимал участие в боевых действиях на территории бывш. УССР в течение четырёх месяцев. Грузинский наёмник погиб в ДНР во время боёв за город Артёмовск (Бахмут).

Личность убитого пока не известна журналистам. Также сейчас не понятно, когда его труп будет доставлен в Грузию.

Напомним, что с момента начала СВО в боевых действиях было убито 23 грузинских наёмника.