Тбилиси, 30 октября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Тело убитого на территории ДНР гражданина Грузии помещено в морг, сообщает 30 октября грузинский телеканал «TV Пирвели». Об этом заявили члены так называемого «Грузинского легиона».

Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Нил Маршалл. 2002. Великобритания — Люксембург Бой

Следите за развитием событий в трансляции: «Оборона под Херсоном, наступление под Донецком: все новости о СВО»

По их словам, 39-летний гражданин Грузии принимал участие в боевых действиях на территории бывш. УССР в течение четырёх месяцев. Грузинский наёмник погиб в ДНР во время боёв за город Артёмовск (Бахмут).

Личность убитого пока неизвестна журналистам. Также сейчас непонятно, когда его труп будет доставлен в Грузию.

Напомним, что с момента начала СВО в боевых действиях было убито 23 грузинских наёмника.