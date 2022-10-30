Брюссель, , 18:12 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили «зерновую сделку». Об этом 30 октября сообщил сам Боррель на странице в соцсети Twitter.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Звонок с генсеком ООН Антониу Гутеррешем для обсуждения черноморской сделки и координации действий для обеспечения экспорта с… [территории бывшей УССР] зерна и удобрений», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз обращается к России с призывом о пересмотре решения о приостановке своего участия в «зерновой сделке».