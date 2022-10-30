Тбилиси, 30 октября, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В Грузии существенно увеличилось количество вакансий, где требуется хорошее знание русского языка, сообщает 30 октября businessformula. ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

В связи с тем, что многие отрасли в Грузии сталкиваются с проблемой нехватки персонала, бизнес видит решение в трудоустройстве иммигрантов. Число российских и белорусских граждан, въезжающих в Грузию, резко возросло с начала года. По данным МВД, в марте–сентябре границу Грузии пересекли 1 018 912 граждан России. Их число увеличилось на 431% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее востребованным по-прежнему остаётся сектор продаж. На втором месте — гостиничная сфера и общественное питание. На третьем — банковские и финансовые услуги.