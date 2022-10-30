Мадрид, , 18:00 — REGNUM 30 октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» футбольный клуб «Реал» в матче 12-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграет с «Жироной». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Ассистенты главного судьи — Хосе Луис Мартинес Серрато и Иван Эрнандес Рамос. Резервный арбитр — Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго.

«Жирона»: Пауло Гассанига, Мигел Гутьеррес, Арнау Мартинес, Давид Лопес, Иан Коуту, Сантьяго Буэно, Валери Фернандес, Алеш Гарсия, Ориоль Ромеу, Янхель Эррера, Валентин Кастельянос.