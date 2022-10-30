Москва, 30 октября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Сообщение о том, что Российская Федерация и Турция якобы ведут переговоры о статусе «зерновой сделки», не стал комментировать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, обращаться за информацией нужно в министерство иностранных дел страны.

«Это в МИД», — сообщил Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября в заявлении МИД России отмечалось, что Москва приостанавливает реализацию «зерновой сделки» на неопределенный срок.